1.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin çimdeki 3 şartlı yarışında Yaşam, Makawee, The Irresistible ve Alparslan Bey öne çıkan taylar.
Moon And Sun sürprizde.
2.AYAK: 3 yaşlı Arapların 'satış 2' koşusunda Yamanemir, Targutay ve Balakatun öncelikli isimler.
Öykücü yeri olanlarca düşünülmeli.
3.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında Luka Magic, El Lord, Sagesse, The Puissant ve Van Der Waals birinciliğe göz kırpan taylar.
4.AYAK: İngilizlerin kumdaki 2 kilometrelik 17 handikap yarışında Rebel King, Rintintin ve Skipper arasında birincilik düğümü çözümlenir.
5.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin 16 handikap yarışında favorim Seneca. Kazandığı birincilikle formunu geliştirdiği görülen Seneca tek yazılabilir.
6.AYAK: 3 yaşlı dişi Arapların kapanıştaki 14 handikap yarışında Nezengül, Demir Hazalım, Siyah Ateş ve Irmak Su birinciliği hedefleyen taylar.