1.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin çimdeki 3 şartlı yarışında Yaşam, Makawee, The Irresistible ve Alparslan Bey öne çıkan taylar.

Moon And Sun sürprizde.

2.AYAK: 3 yaşlı Arapların 'satış 2' koşusunda Yamanemir, Targutay ve Balakatun öncelikli isimler.

Öykücü yeri olanlarca düşünülmeli.

3.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında Luka Magic, El Lord, Sagesse, The Puissant ve Van Der Waals birinciliğe göz kırpan taylar.

4.AYAK: İngilizlerin kumdaki 2 kilometrelik 17 handikap yarışında Rebel King, Rintintin ve Skipper arasında birincilik düğümü çözümlenir.

5.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin 16 handikap yarışında favorim Seneca. Kazandığı birincilikle formunu geliştirdiği görülen Seneca tek yazılabilir.

6.AYAK: 3 yaşlı dişi Arapların kapanıştaki 14 handikap yarışında Nezengül, Demir Hazalım, Siyah Ateş ve Irmak Su birinciliği hedefleyen taylar.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın