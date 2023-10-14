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Qubit şanslı ERGUN ONARIR

Qubit şanslı

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 14.10.2023, 00:00
1.AYAK: 2 yaşlı dişi İngilizlerin 4 şartlı yarışında Gel Kızım, Aegean Queen, Love Of Duty, Afrozy ve Queen Of Yalıkavak öne çıkan taylar.
2.AYAK: 3 yaşlı Arapların maiden yarışında Bilalcan, Tılısım, Tumbul Makber, Kralemir, Barınbey ve Ezrebi birinciliğe göz kırpan taylar.
3.AYAK: 4 yaşlı Arapların çimdeki 15 handikap çekişmesinde Yaşargil ve Emirenes öne çıkıyor. Bu ikili ayrımsız kuponlarda yer almalı.
4.AYAK: Arap taylarının çimdeki KV-8 yarışında Uçankutlutay, Karizmatik, Kayafatih ve Büyük Menderes arasında birincilik düğümü çözülür.
5.AYAK: 3 yaşlı Arap taylarının bölünen maiden yarışında Oğlumhan, Akyel Abi ve Tek Yek öne çıkan taylar. Yıldıray Bey ve Kerimdedem yeri olanlara.
6.AYAK: İngilizlerin çimdeki uzun 15 handikap yarışını peş peşe 3 birincilik çıkaran Qubit'in kazanmasını bekliyorum.
Tek yazılabilir.
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