1.AYAK: İngilizlerin çimdeki KV-7 Sedat Üründül koşusunda Sun Time, Peekaboo ve Alakont birinciliğe yakın isimler. Kilosu ağırlaşan Subutai sürprizde.
2.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin 1 şartlı 'Uğurtay' koşusunda Aydınağa, Purple Man, Madcap, My Dear Kaan ve Captain Marshall birinciliğe göz kırpan taylar.
3.AYAK: İngilizlerin Gr-3 Prens Halim Sait Türkhan koşusunu peş peşe 5 galibiyete imza atan Alihan öne çıkıyor.
Kuponlarda tek başına bırakılabilir.
4.AYAK: 4 yaşlı Arapların "1 Yozgatlu" koşusunda Şahin Mahmut, Mister Win, Mahir Abi ve Kurtoba arasında birincilik düğümü çözülür.
5.AYAK: Arapların çimdeki satış 3 koşusunda Ersavaş, Egetay, Berkalp ve Canseklavi yeni ahır arayışındaki Arap atları.
6.AYAK: Arap kısraklarının kapanıştaki 16 handikap yarışında Doğanın Ateşi, Bir Matra ve Gelibolu Rüzgarı öne çıkan kısraklar. Neris ve Hoşgör sürpriz.