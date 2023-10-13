1.AYAK: İngilizlerin çimdeki KV-7 Sedat Üründül koşusunda Sun Time, Peekaboo ve Alakont birinciliğe yakın isimler. Kilosu ağırlaşan Subutai sürprizde.

2.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin 1 şartlı 'Uğurtay' koşusunda Aydınağa, Purple Man, Madcap, My Dear Kaan ve Captain Marshall birinciliğe göz kırpan taylar.

3.AYAK: İngilizlerin Gr-3 Prens Halim Sait Türkhan koşusunu peş peşe 5 galibiyete imza atan Alihan öne çıkıyor.

Kuponlarda tek başına bırakılabilir.

4.AYAK: 4 yaşlı Arapların "1 Yozgatlu" koşusunda Şahin Mahmut, Mister Win, Mahir Abi ve Kurtoba arasında birincilik düğümü çözülür.

5.AYAK: Arapların çimdeki satış 3 koşusunda Ersavaş, Egetay, Berkalp ve Canseklavi yeni ahır arayışındaki Arap atları.

6.AYAK: Arap kısraklarının kapanıştaki 16 handikap yarışında Doğanın Ateşi, Bir Matra ve Gelibolu Rüzgarı öne çıkan kısraklar. Neris ve Hoşgör sürpriz.

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