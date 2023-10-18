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Doğu Prensi ERGUN ONARIR

Doğu Prensi

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 18.10.2023, 00:00
1.AYAK: 3 yaşlı dişi İngilizlerin 16 handikap çim yarışında Degaj, Rain Melody ve Bewitched öne çıkan taylar. Appassionata sürprizde.
2.AYAK: İngilizlerin sentetikteki 4 şartlı yarışını formunu geliştiren Doğu Prensi'nin kazanmasını bekliyorum.
Güvenenler tek yazabilir.
3.AYAK: Arapların sentetikteki 5 şartlı yarışında Leonidas, Süpermen, Bana Müsade ve Şanverdi öncelikli isimler.
Duman yeri olanlara.
4.AYAK: 4 yaşlı Arapların KV-7 Anadolu Hisarı koşusunda Haznedar ve Kılınçbey çekişmesi yaşanacak. Bu ikili ayrımsız kuponlarda yerr almalı.
5.AYAK: 3 yaşlı Arap kısraklarının maiden yarışında Iğdır Kızı, Özde Tay, Kukitay, Saadgirl ve Suzi İmren birinciliği hedefleyen dişi taylar.
6.AYAK: Birincilikle tanışamayan 3 yaşlı İngilizlerin 19 şartlı yarışında Mister Efehan, Heart Of Mine, Gonzalo, Anadolu Destanı, Always My Way ve Jakoboy birinciliğe göz kırpan taylar.
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