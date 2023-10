1.AYAK: 3 yaşlı dişi İngilizlerin 16 handikap çim yarışında Degaj, Rain Melody ve Bewitched öne çıkan taylar. Appassionata sürprizde.

2.AYAK: İngilizlerin sentetikteki 4 şartlı yarışını formunu geliştiren Doğu Prensi'nin kazanmasını bekliyorum.

Güvenenler tek yazabilir.

3.AYAK: Arapların sentetikteki 5 şartlı yarışında Leonidas, Süpermen, Bana Müsade ve Şanverdi öncelikli isimler.

Duman yeri olanlara.

4.AYAK: 4 yaşlı Arapların KV-7 Anadolu Hisarı koşusunda Haznedar ve Kılınçbey çekişmesi yaşanacak. Bu ikili ayrımsız kuponlarda yerr almalı.

5.AYAK: 3 yaşlı Arap kısraklarının maiden yarışında Iğdır Kızı, Özde Tay, Kukitay, Saadgirl ve Suzi İmren birinciliği hedefleyen dişi taylar.

6.AYAK: Birincilikle tanışamayan 3 yaşlı İngilizlerin 19 şartlı yarışında Mister Efehan, Heart Of Mine, Gonzalo, Anadolu Destanı, Always My Way ve Jakoboy birinciliğe göz kırpan taylar.

