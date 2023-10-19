1.AYAK: Arapların çimde3ki 16 handikap yarışında Keskinşah, Kayabert, Serkanınoğlu, Bursa Efesi ve Çerdiğin öncelikli isimler. Kral Çeko ve Emirenes yeri olanlara.
2.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin 1 şartlı çim yarışında Aberema Gold, Your Under, Lion Turbo ve Oğlum Mustafa öne çıkan taylar.
3.AYAK: Arapların kumdaki KV-7 yarışında Tuncer, Kudretlitay ve Halim Ağa çekişmesi yaşanacak. Bu üçlüden jokeyi az hata yapan ipi göğüsler.
4.AYAK: 4 yaşlı Arap kısraklarının çimdeki 16 handikap yarışında Hopadan, Mahinirum ve Selcan Hatun birinciliği hedefe koyan kısraklar.
5.AYAK: İngilizlerin kumdaki 5 şartlı yarışında Best Friend, Çatalkaya, Dragon Pulse ve Dabbe öncelikli isimler. Dev Yiğit sürprizde düşünülmeli.
6.AYAK: 3 yaşlı Arap taylarının kapanıştaki 14 handikap yarışını formunu geliştiren Gürkan Bey favorim. Güvenenler tek yazsın! Bol şanslar.