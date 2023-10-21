1.AYAK: İngilizlerin çimdeki 16 handikap yarışında Nikko, Airfield, Dr Aziz, Beulieu, Lady İrem ve Odaijini öne çıkan İngiliz atları.

2.AYAK: Arapların kumdaki uzun 5 şartlı yarışında formunu geliştiren Tabip öne çıkıyor. Güvenenler kuponlarında tek başına bırakabilir.

3.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin açık Gr-3 yarışında Myboytomo, Kaan Paşa, Angel Coalition ve Göz Göz Serkan birinciliği hedefe koyan taylar.

4.AYAK: İngilizlerin çimdeki 2 kilometrelik KV-8 yarışında ilk şansı eküri destekli Raptor'a veriyorum. Tevazu sert rakip olarak düşünülmeli.

5.AYAK: 2 yaşlı dişi İngilizlerin maiden yarışında Red Sonata, Snowstrom, Kızlar Hanı, Sun Of The Sea ve Charlies Angel öne çıkan taylar.

6.AYAK: Arapların kapanıştaki 16 handikap yarışında Baş Kısrak, Yeksıra ve Canımbabam arasında birincilik düğümü çözüme kavuşur.

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