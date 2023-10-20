1.AYAK: Dişi İngilizlerin sentetikteki 15 handikap çekişmesinde Make Way, Fefetuka, Blue Jasmine ve Anadolu Rüyası birincilik adaylarım.

2.AYAK: Arapların çimdeki 22 handikap yarışında Yetim Ali, Yürek Star, Fırat Baba ve Ciğerdelen öncelikli isimler. Egeberk sürprizde düşünülmeli.

3.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin sentetikteki KV-9 Günen Ökten koşusunda Pitfall, Majestice Endavour ve Madras arasında birincilik düğümü çözümlenir.

4.AYAK: 3 yaşlı Arapların çimdeki 5 şartlı yarışında Jafar, King Rasim ve İsfahan kazanmayı hedef tahtasına koyan Arap tayları.

5.AYAK: Son ikinciliğiyle dikkatleri üzerine çeken Çalhan birinciliğin en güçlü adayı. Güvenenler Çalhan'ı kuponlarında tek başına bırakabilir.

6.AYAK: İngilizlerin satış-1 koşusunda Win Lowes Maya, Rozerya, Venice, Don Corleone ve Brave Soldier

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