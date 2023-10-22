1.AYAK: 2 yaşlı dişi İngilizlerin maiden yarışında Miss Petit, Real Trouble, Red Sunset, Skydive, Karşıyaka Girl ve Cheeky Girl öne çıkan taylar.

2.AYAK: 3 yaşlı dişi Arapların çimdeki 15 handikap çekişmesinde Sivaslı Gelin, Kafkaesque, Bluemoon, Henna Girl ve Dilberan öncelikli kısraklar.

3.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin Gr-1 "Çaldıran" koşusunda Festival Fever, Blue Sunset, Çaldıran, Dream Twicw, Warrior Lion ve Zizka öne çıkan taylar.

4.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin KV-8 "Eşref Somtürk" koşusunda Gracias Sinyor ve Edgar birinciliğe göz kırpan taylar.

İshakhan ve Bright Fire yeri olanlara.

5.AYAK: 2 yaşlı dişi İngiliz taylarının bölünen maiden yarışında formunu geliştiren Blue Shark favorim. Güvenenler tek geçebilir.

6.AYAK: 4 yaşlı Arapların kapanıştaki 15 handikap çim koşusunda Gülizar ve Canaslanım birincilik adaylarım. Bu ikili kuponlara ayrımsız yazılmalı.

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