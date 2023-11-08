1.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin 15 handikap yarışında Little Frankel, Brave The Storm, Uygurunoğlu, Catch The Stars, Wien Prince ve Chef Ruler öne çıkan taylar.
2.AYAK: Arapların çimdeki 15 handikap yarışında Baba Zaman, Uçan Kuzey, Darlöy, Edayap ve Gürboğa öncelikli isimler. Shehzade daha sonra.
3.AYAK: ingilizlerin 24 handikap "Yürüyen Köşk" koşusunda Cool Star, Endless Time ve Tit For Tat birinciliği hedefe koyan İngiliz atları.
4.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin sentetikteki KV-7 "Nur Kutnak koşusunda Pitfall ve Wolf Seyfo öne çıkan taylar. Havoc ve Velox yeri olanlarca düşünülmeli.
5.AYAK: İngilizlerin çim pistteki uzun 5 şartlı yarışında Grey Kurt öne çıkıyor.
Güvenenler kuponlarında tek başına bırakabilirler.
6.AYAK: 3 yaşlı Arapların sentetikteki 14 handikap yarışında Bahçederebeyi, Enfes Tamer, Yelbeğen ve Azeri Damat arasında birincilik düğümü çözülür.