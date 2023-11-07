1.AYAK: 3 yaşlı dişi Arap taylarının 5 şartlı yarışında Nezengül ve Göl Lalem öncelikli isimler. Bu ikili ayrım yapılmadan kuponlarda yer almalı.

2.AYAK: 2 yaşlı dişi İngilizlerin çimdeki KV-6 yarışında Martina, Secret Lav, Hellcat, Tesoro, Rose Of Roses ve My Juliette öne çıkan dişi taylar.

3.AYAK: İngilizlerin çimdeki 17 handikap yarışında Clanbella, Zamburi, Umutbey, Sol Naciente ve Rabıtelli birinciliğe göz kırpan isimler.

4.AYAK: 4 yaşlı Arapların satış 1 koşusunda Miralem, Miraşk ve Başdağlı öncelikli isimler. Dady ve Erduran yeri olanlarca düşünülmeli.

5.AYAK: Arap kısraklarının çim pistteki 14 handikap yarışında Balbalam, Narlıdere, Nervous Girl ve Kadruşka öne çıkan kısraklar.

6.AYAK: 3 yaşlı dişi Arap taylarının bölünen maiden yarışında son üçüncülüğü dikkat çeken Cam İbram favorim.

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