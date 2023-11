1.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin sentetikteki 16 handikap yarışında Touch The Cat, Rafi Boy, Good Child ve Çavdarlı öne çıkan taylar. March Violet sürpriz.

2.AYAK: İngilizlerin çimdeki 16 handikap yarışında Kopdağ, Prince Of Darkness ve Peligrosa çekişmesi yaşanacak. Bu üçlüye Judgment de katılmak istiyor.

3.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin Gr-2 Saskarya koşusunda Cesur Ali, Hard And Fast, Oğlumsun, Hardold ve Resne birinciliğe göz koyan taylar.

4.AYAK: Dişi İngilizlerin sentetikteki Gr-2 Ayasofya koşusunda başarılı sonuçlara imza atan General Briela favorim.

Kuponlarda tek geçilebilir.

5.AYAK: 3 yaşlı İngiliz taylarının 5 şartlı yarışında Sound Of Summer ve Auckland çekişmesini izleyeceğiz. Bu ikili ayrımsız yazılmalı.

6.AYAK: 3 yaşlı Arapların kapanıştaki 15 handikap yarışında Akter Tay, Avcıtokoçin, Bahadır, Rüzgarkanat, Kozmos ve Nando birinciliği hedefe koyan taylar.

