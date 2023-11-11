1.AYAK: Arapların çimdeki 15 handikap yarışında Nurbek, Silent River, Bedinurzade ve Sembol Tay öne çıkan Arap atları. Aksu Nehir kımıldadı, dikkat!

2.AYAK: 3 yaşlı Arapların çimdeki 5 şartlı yarışında Sinsinateşi, Taharga, Şafak Zamanı, Moğoloğlu ve Tur Bindiren arasında kazanan belirlenir.

3.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin çimdeki 5 şartlı yarışında Perfect Flight, Kamboçyalı, Coward Queen ve Sunday Surprisee birinciliğe göz kırpan taylar.

4.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin kumdaki KV-8 çekişmesinde Flawless Power, Dragon Fire ve No Hard arasında birincilik düğümü çözümlenir.

5.AYAK: İngilizlerin çimdeki 17 handikap yarışında Gürpınarlı, Nikko ve Scrapper Girl öne çıkan isimler. Pace ve Odaijini yeri olanlara.

6.AYAK: 3 yaşlı dişi Arap taylarının maiden yarışında son koşusu beğenilen Defnehatun risk almayı sevenlerce kuponlarda tek geçilebilir.

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