1.AYAK: İngilizlerin kumdaki 16 handikap yarışında Angel In The Show, Sirius Black, Nice ve vSheikh Murat arasında birincilik düğümü çözülür.

2.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin 14 handikap çekişmesinde Cavalary Of Victory ve King Of The Sean öne çıkan taylar.

Bu ikili ayrımsız yazılmalı.

3.AYAK: Arapların uzun KV-6 yarışında Bilirhan, Taştepe, Bay Tosunoğlu, Pekalp ve Alibeğ birinciliği isteyen Arap atları.

4.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin 3 şartlı yarışında 4 kilo avantajını iyi kullanabilirse Kumteper bu yarışı kazanabilir. Güvenenlerin tek tercihi önemli.

5.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında El Lord, Give God ve Captain Phillips öne çıkan taylar. Kazanmak jokeyin becerisiyle orantılı.

6.AYAK: Arapların 17 handikap yarışında Mucit Tay, Kapaklıcan, Kaşemum Kara. Hopa Şahı, Tiranlı ve Bilirkişi birinciliği gözleyen isimler.

