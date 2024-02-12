Yanlışlar başka yerden yapıldı

FENERBAHÇE dün Alanyaspor karşısında çok önemli 2 puan bıraktı.

Ezeli rakibi Galatasaray ile aynı puanda olan sarı-lacivertliler, özellikle iç sahada gereksiz bir baskı altında hissediyor kendini. Ligin başlarında oynanan o baskılı oyunun ortaya koyulamamasının bir sebebi de İsmail Kartal'ın alternatif planlar üretememesi. İsmail hoca, ileri uçtaki becerikli isimlerin mutlaka gol bulacağını hesaplıyor.

Ancak bu plan her maçta işlemiyor çünkü ligi iyi bilen Fatih Tekke gibi bir hoca, Tadic, Szymanski, Dzeko ve Cengiz'e önlemler alabiliyor. Cengiz'in ters ayakla açtığı ortalara penaltı noktasında karşılık verdiler. İlk kontra atakta da golü bulmaları sarı-lacivertlileri daha da zor durumda bıraktı. Yine iç sahada berabere kalınan Samsunspor karşılaşmasında maç 1-1 iken ilerideki 4 futbolcuyu da oyundan alıp yedeklerle değiştirmişti İsmail Kartal.



ÇİFT FORVET BİLMECESİ

Lidere iç sahada gol lazımsa son 20 dakikada mecbur çift forvete dönmelisin.

Hatta savunmadan oyuncu çıkarıp ofansif orta saha daha alırsın. O maçta Batshuayi'nin oyuna Dzeko'nun yerine girmesi eleştirilmişti. Kartal bu yanlışı bu sefer yapmadı ancak orta alanda oyun kuramadı Fenerbahçe. Orayı Çağlar ileri çıkarak kapatmaya çalışınca da pozisyon verdiler.

Kartal bu oyun kurgusunda devam ederse daha çok kayıp yaşayabilir.

Bu puan kaybından ciddi dersler çıkarmalı.

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