Aynı hatalar devam ediyor

GALATASARAY az kalsın şampiyonluk yarışında önemli bir puan kaybı daha yaşıyordu.

Sivasspor maçında Okan Buruk'u eleştirirken özellikle bir B planının olmadığını belirtmiştim.

Bugün de bu sıkıntının devam ettiğini gördük.

Okan hocanın ısrarcı bir yapısı var ve bu artık zarar vermeye başladı. Orta alanı iyi kapatan ve top tutabilen takımlara karşı Galatasaray sorun yaşıyor. Aslında duran top golü imdadına yetişti Okan Buruk'un ama Kayserispor pes etmedi.



İLK SİNYAL PAS HATALARI

İLK yarıda Galatasaray'da iyi olan isimler en başta Muslera ve Nelsson'du. Torreira da üzerine düşeni yaptı ancak çok fazla pas hatası yapıldı. Bu seviyede bu kadar hata olmamalıydı.

Okan Buruk'un en çok eleştirildiği konu, oyuna geç müdahale etmesi. Bu maçta da aynı şeyi yaptı. Mertens iyi kapatılınca Ndombele ona desteğe gelemedi. Hazır bir Berkan daha önce girebilirdi. Son 15 dakikada gerekli müdahaleler geldi. Kayseri'nin de iyice geriye yaslanması Okan Buruk'un işine yaradı. Bu maç Galatasaray'a son uyarı niteliğinde gibiydi. Oyunu iyi okuyabilen Okan hocanın artık aynı hataları ması yapmaması gerekiyor.

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