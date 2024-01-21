Tek eksik olan oyuncular değil

BEŞİKTAŞ'TA ortaya koyulan kötü oyunun tek sebebinin eksik olan oyuncular olarak gösterilemeyeceği dün bir kez daha görüldü. Acilen transfere ihtiyacı olan siyahbeyazlılar acele etmiyor ancak bu takım daha fazla günü kurtaramaz. Son haftalarda hep eksik olan oyuncuların yerine 'joker' futbolcular devreye sokulmaya çalışıldı. Son haftalarda tutan bu plan aslında Beşiktaş'ın yumuşak karnı oldu. Maça hırslı ve istekli başlayamayınca Pendik erken golle bunu cezalandırdı. Kendi mevkilerinin dışında oynayan oyuncular takım kazanırken övgüler aldı ancak dün bunun böyle daha fazla gidemeyeceği görüldü. Daha önce de belirttiğimiz gibi Beşiktaş'ın acilen orta sahaya transferler yapması gerekiyor. Beşiktaş'ta beni en çok şaşırtan konu, Ghezzal ve Rebic gibi oyuncuların hazır olmasına rağmen maça 11'de başlayamamaları.

BÜYÜK YILDIZ ETKİSİ

SAVUNMA yönünden eleştirilebilirler ancak hafta boyunca bu maça hazırlanırken bu eksikler de giderilebilirdi. Ayrıca hazır olan Svensson da sağ bekte oynamalıydı. Bazı oyuncular yerini çok fazla boş bıraktı. Santos buna müdahalede gecikti. Portekizli hocanın tabii ki çok fazla kredisi var ancak yönetimin de elini çabuk tutması gerekiyor. Afrika Kupası bitene kadar Beşiktaş Avrupa hedefinden de uzaklaşabilir...