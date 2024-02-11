Küçük değişikliğin büyük etkisi

GALATASARAY'DA dün işler yolunda gitti. Ancak bunda teknik direktör Okan Buruk'un hamleleri de etkiliydi. Maça Kerem Aktürkoğlu solda ve Barış Alper sağda başladı. Ancak iki oyuncunun da içeriye çok fazla kat edeceğini düşünen Çağdaş Atan, iki bek oyuncusu Dubois ve Lima'yı ters kanatlarda oynattı. Okan Buruk hemen Barış Alper ile Kerem'in yerini değiştirdi. Ardından 25'te Lima ile başa baş kalan Barış Alper, rakibinden sıyrılıp golü attı. Bu golün mimarı Okan hocaydı aslında. Hava toplarında Nelsson ve Sanchez ikilisi de iyi iş çıkardı. Ancak Nelsson'un sakatlanıp çıkması sonucu savunma ortasına geçen Kaan bir pozisyonda Kemen'i arkaya kaçırdı ve bu futbolcunun kafa vuruşunda top Kaan'a çarpıp ağlara gitti. İşte bir değişiklik bazen bu kadar etki edebiliyor. Ancak bu gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. Dün yine kalede güven veren Muslera ile Torreira, Barış Alper ve Mertens performanslarıyla fark yarattı.

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