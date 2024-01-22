Okan Buruk’un 3 joker hakkı

Galatasaray, ezeli rakibinin puan kaybı yaşadığı haftada çok kritik bir derbi galibiyetine imza attı.

Zirvede yeniden puanları eşitleyen sarı-kırmızılıların özgüveni de yerine geldi. Okan Buruk büyük maçlarda rakibi çok iyi okuyor. Visca'nın önünü kapatan Galatasaray orta sahası, rakibinin zayıf yönünün bekler olacağını da biliyordu.

Maçtaki ilk 3 gol de bek oyuncularının pozisyon takibi yapamamasından geldi.



ZAHA KENDİNE GELİYOR

Ancak bence karşılaşmada en büyük farkı Okan Buruk'un joker oyuncuları Barış Alper ve Kaan Ayhan yarattı. Bu oyunculara Trabzon maçıyla Zaha da eklendi.

Fildişi Sahilli yıldız kendini kanıtlamak için elinden geleni yapıyor ve küsmüyor. Bunun meyvesini de bu maçta 2 gol atarak aldı.

Sol açık, sağ açık ve forvet arkası derken Zaha'yı sonunda forvette gördük. Son haftalarda sol bek ve sağ bekte izlediğimiz Barış Alper gerçek mevkiine geçince fark yarattı. İlk golü o hazırladı. Kaan Ayhan da stoper ve ön liberonun ardından sağ beke geçti ve iyi oyununu çok klas bir golle süsledi. Yapılan bütün bu hamleler gol getirdi sarı-kırmızılılara.



TEMPOYU BULAMADILAR

Trabzonspor çok eksikle çıktı son şampiyonun karşısına. Buna rağmen bordomavili ekibin ilk 11'i iyiydi ve maça da iyi başladı. Ancak kalesinde çok erken bir gol gören takımda ümitsizlik başladı. Abdullah Avcı, en iyi oyun kurucusu Visca'nın çok iyi kapatıldığını görünce hamle yapabilirdi.

Bence Bakasetas ikinci yarının başında oyuna girmeliydi. Yine de skor biraz yanıltıcı. Çünkü ilk yarıda üçüncü bölgede üretken olabilseydi Trabzonspor maça ortak olabilirdi. Ancak her şeye rağmen bu kadar oyundan düşmemeliydiler. Kaybedeceklerini anlayan bazı oyuncular adeta maçı bıraktı. Tam kadro olduğunda bordo- mavili ekip ligde yine çok etkili olacaktır. Bu mağlubiyet onları ligin kalan bölümünde daha da kamçılamalı.

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