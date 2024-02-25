Szymanski geri dönmeli

FENERBAHÇE'DE dünkü kazanımlardan biri de Polonyalı yıldız Szymanski oldu. Sezonun ilk haftalarında sarı-lacivertlilerin en büyük kozlarından biri Szymanski idi. Ancak ne olduysa ligin ortalarına gelindiğinde formdan düştü. Transfer teklifleri geldiği söylenen Polonyalı, iddiaya göre Fenerbahçe yönetimi izin vermeyince takımda kaldı. Bu durum performansına yansıdı. 24 yaşındaki oyuncu, ne kadar önemli bir isim olduğunu dün yine kanıtladı. Futbolda atarsan kralsın. Senden iyisi yoktur. Ancak kaçırırsan anında yuhalanırsın. Galatasaray derbisindeki şutu gol olsa Szymanski taraftarın en büyük sevgililerinden biri olabilirdi. Sezon başında takımın oyun planı göz önünde bulundurularak yapılmış nokta bir transfer. O olmayınca atak çeşitliliği azalıyor. Dün son yarım saatte Szymanski'nin de eşlik ettiği futbol, F.Bahçe'nin iç saha kriteri olmalı. İsmail Kartal yine çok ders çıkaracağı bir maçı kayıpsız geçti.

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