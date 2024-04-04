Özgüven depoladılar

FENERBAHÇE tarihinin en olağandışı sezonlarından birini yaşıyor. Türk futbolunda yaşanan sıkıntıların gölgesinde ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veren sarı-lacivertliler, dün bir engeli daha üstün bir futbolla aştı.

Başkan Ali Koç'un kongrede 'O şampiyonluğu getirin' çağrısını yaptığı futbolcular dün oldukça istekliydi. Adana Demirspor'a top göstermeden 8 şut çekmeyi başaran Kanarya istediği golü de buldu. Orta alanı çok iyi kapatan ev sahibi, kaleci İrfan Can'ın hatasıyla kalesinde golü görse de ikinci yarının başında bunu çabuk telafi etti.

Tadic'in akıl dolu golüyle rahatlayan sarılacivertliler biraz rehavete kapılınca kalesinde pozisyonlar verdi. Son dakikalarda kalelerinde gördükleri gol korkutsa da bu sefer o eski hataları yapmadılar. Önde basıp tehlikeyi uzak tuttular. Olması gereken de buydu. Son golle galibiyet perçinlendi. Süper Kupa finaline U19 takımıyla çıkmayı planlayan sarı-lacivertlileri hafta içi çok zor bir Yunanistan deplasmanı bekliyor.

Böyle zor dönemlerde sınavı geçen takımları çok gördük. Avrupa maçlarının ardından zorlu bir fikstüre girecek olan Fenerbahçe bu sınavı geçebilecek güçte olduğunu gösterdi.

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