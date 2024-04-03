Hesaplar alt üst oldu

SEZONA Süper Lig hedefiyle başlayan ancak özellikle son haftalarda işler planladığı gibi gitmeyen iki Ege temsilcisi dün kritik bir 90 dakikaya çıktı. Konuk ekip Bodrum FK Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırmak, ev sahibi Manisa FK ise son haftalarda korkulu rüya görmemek için kazanmak istiyordu. İki ekip de tahmin edildiği gibi maça temkinli başladı. Karşılaşmanın ilk yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçti ve iki takımın hocası da birbirini tarttı. İkinci yarıya iki takım da daha hızlı başladı. Bodrum'da ileri uçta Celal çok yalnız kaldı. Teknik direktör İsmet Taşdemir, son yarım saatte Gökdeniz ile Brazao'yu alınca oyun Bodrum'a döndü ve gol de geldi. Manisa ise yeteri kadar saldırmadı rakibin üstüne. Ev sahibinin daha istekli olması gerekirdi. Bu futbolla Manisa'nin kalan haftalarda da işi zor.

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