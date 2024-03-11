Kartal’ın oyun planı

FENERBAHÇE dün sahasında yine puan kaybının eşiğinden döndü. Daha önce sarı-lacivertlileri iyi analiz eden ekiplerin orta alanda önde basarak zor anlar yaşattığını ifade etmiştik. Pendikspor da maça böyle başladı. Bu oyun planını benimseyen Alanyaspor, Kadıköy'den puan çıkarmıştı. Dün de son dakikalara 1-1 ile girildi. İsmail Kartal maçlara biraz temkinli başlamayı tercih ediyor ancak artık özellikle iç sahada bunu yapmaması lazım. Sürpriz bir gol yediğinde işler daha da zorlaşıyor. Bence rakibinin bu oyun planına ilk yarıda çözüm getirmeliydi Kartal. Devrede yaptı bu hamleyi ve rakibi ikinci yarı sahasına hapsetti. Fred günler ilerledikçe daha hazır hale geçecektir ancak her şeye rağmen bence Fenerbahçeli oyuncular Szymanski gibi topu taşıyan yaratıcı bir orta sahayı arıyor akıcı oyunda. Avrupa mesaisinin ardından Trabzon derbisinde orta alanda değişiklikler şart. Ancak yine de Kartal bu deplasmana temkinli başlarsa sıkıntı yaşayabilir

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