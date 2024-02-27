Mertens’in yükü çok ağır

ŞAMPİYONLUK yarışındaki Galatasaray ile F.Bahçe'nin arasında yaşanan gerilim dün sahaya yansıdı.

Yüksek tansiyonlu bir maç izledik.

Hücum futbolundan ödün vermeyen Sergen Yalçın'ı da tebrik etmek lazım.

Oyunu kalesinden uzakta oynamaya çalıştı Antalyaspor ve orta alandaki sayısal üstünlüğünü artırarak bunu zaman zaman başardı. Galatasaray'da dün sahanın en iyileri Davinson, Nelsson ve Mertens oldu.



STOPERLER HATASIZ OYNADI

İki stoper de mükemmele yakın oynarken çok kritik müdahaleler yaptı.

Mertens ise orta sahada yüksek pas isabetiyle takımı rahatlattı. Belçikalı oyuncunun her iki devrenin son bölümünde de yorulmasıyla sarı-kırmızılı ekip oyundan düşüyor. Okan Buruk devre sonlarında hücumda taktik değiştirerek Mertens'i dinlendirmeye çalışıyor ancak çok efektif olmuyor.

Takım, kanatlar kapatılınca özellikle yerleşik hücumda mecburen Mertens'i arıyor. Oyunun başında her yere yetişen 36 yaşındaki oyuncunun bütün devreyi bu şekilde oynaması mümkün değil. Okan hoca buna çözüm üretmeli.

Takımda genel olarak da bir yorgunluk vardı. Perşembe günü kupa maçı ve ardından pazar günü Beşiktaş derbisi var. Bu iki karşılaşmada da hem kadro hem de skor anlamında sürprizler yaşanabilir.

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