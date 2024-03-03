Cesur futbol sonuç verdi

Fenerbahçe dün Hatayspor karşısında iyi bir futbolla kazanırken, teknik direktör İsmail Kartal da yaptığı yerinde hamlelerle fark yarattı. Rakip Hatayspor da tam beklendiği gibi oynadığı için adeta sarı-lacivertli takımın ekmeğine yağ sürmüş oldu.

ZORLUK ÇIKARMADILAR

Teknik direktör Volkan Demirel, kupada Fenerbahçe'yi 3-0 yenen MKE Ankaragücü'nü hiç analiz etmemiş herhalde. Aslında Hatayspor orta alanda baskı kurarak oyunu savunmaya kurdurmaya mecbur bıraksaydı zor anlar yaşatabilirdi rakibine. Ancak kontra atak futbolu oynamaları tamamen Fenerbahçe'ye yaradı. Oyunu hem kanatlarda hem de üçüncü bölgede rahat oynayan sarı-lacivertli ekip rahat bir galibiyet aldı. İlk yarıda fark daha da açılabilirdi ancak Volkan hoca hiç önlem almadı ve devreyi bekledi.

MERT-SZYMANSKI HAMLESI

İsmail Kartal bu maçta hem Mert Hakan hem de Szymanski'ye ilk 11'de şans vererek galibiyeti baştan istediğini rakibe kabul ettirdi. Özellikle ilk yarıda çok ekstra paslar gördük. İkinci yarıda Hatayspor'un taktik değiştirmesiyle son bölümde kontrol biraz kaybedildi ancak kalelerinde gol görmedikleri için sorun olmadı. Şimdi sırada zorlu Avrupa maçı var. Kartal'ı orada da farklı bir sınav bekliyor. Fred'i riske etmezse Belçika'da sıkıntı yaşayabilirler.