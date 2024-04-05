Büyük takım refleksi körelmiş

BEŞİKTAŞ'TA deneyimli teknik adam Fernando Santos'un getirdiği olumlu etki çabuk yok oldu.

Şampiyonluk yarışından erken kopmuş bir takımı sezonun kalan maçlarında motive etmek çok zor olur.

Beşiktaş bunun etkilerini yaşarken bir de teknik ekip ve futbolcu krizleriyle uğraştı. Büyük bir sınav veren Başkan Hasan Arat şu ana kadar fırtınalı denizde gemiyi iyi idare ediyor. Takımı ve Türkiye'yi tanımaya başlayan Santos için asıl lig önümüzdeki sezon başlayacak.

Ancak kalan maçlar da üçüncülük yarışı açısından önemli. Kendisi de bunun farkında.

Siyah-beyazlılar iyi başladığı maçta ikinci yarı oyundan düştü. Her ne kadar konsantrasyon kaybı olsa da büyük takıma bu kadar mahkum oynamak yakışmıyor. Başakşehir dün Beşiktaş'ın 3 katı pas yaptı. Siyah-beyazlılar son yarım saatte kendi yarı alanının önünü rakibe bırakınca üst üste pozisyonlar gördü kalesinde. Santos gibi bir hocanın buna önlem alması gerekirdi. Belki Semih'in direğe takılan şutu gol olsa bambaşka şeyler konuşulurdu ancak futbolda skor önemli. Maçın hakkı beraberlikti.

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