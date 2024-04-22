İkinci yarıdaki futbol umut verdi

BODRUM FK dün evinde Şanlıurfaspor'u son dakikada yenerek altın değerinde bir 3 puan aldı. 1-2 pozisyon haricinde ilk yarıda üretken olamayan ev sahibinde teknik direktör İsmet Taşdemir ikinci yarıya Haqi Osman'ı oyuna alarak başladı ancak yeterli olmadı. Bodrum'da daha önce de söylediğimiz gibi sıkıntı 'B Planı' olmaması. Osman'ın girişiyle daha çok pozisyon yakalandı ancak Şanlıurfa da bunlara hazırdı. Taşdemir'in hamleleri çok tahmin edilebilir düzeyde kalınca, konuk ekip kontra atakla golü buldu. Oyunu rakip yarı alana yıkmak için Celal ve Burak hamleleri geldi. Bence maça bu planla başlamalıydı Taşdemir. Bu oyuncular topu iyi kullanınca Şanlıurfa rahat çıkamadı ve beraberlik golü de geldi. Üstüne bir de penaltı kazanıldı ancak Celal değerlendiremedi. Her şeye rağmen kazanan Bodrum FK umarız Play-Off'tan Süper Lig'e çıkar

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