Bu galibiyet Buruk’a yazar

Galatasaray dün şampiyonluk yarışında çok önemli bir virajı daha döndü. Sarı-kırmızılılar özellikle karşılaşmanın ilk yarısında kanatlardan hızlı hücumlarla tehlike yaratan Alanyaspor karşısında rakip yarı alana oyunu yıkmakta zorlandı. Savunmada Davinson Sanchez gizli bir ön libero gibi oynayıp rakip takımın üçüncü bölgesine çok iyi baskı yapıyordu. Aynı zamanda Torreira ve Kerem Demirbay'ın yükünü de hafifletiyordu. Onun yokluğu hissedildi.

KİLİDİ ERKEN AÇTILAR

İkinci yarının başındaki Kaan Ayhan ve Hakim Ziyech hamleleri yerindeydi. Kaan ile orta alan daha iyi kapatıldı. Galatasaray dün ilk yarıda kazanması gerek bir takım gibi oynamadı ama ikinci yarıda ibreyi lehine çevirdi. Artık ligin son dönemecinde zirvedeki takımların en üst seviyede oynaması gerekiyor. Taraftarlar da haliyle takımlarından bu sezonki Manchester United ya da Bayern Münih maçlarında gösterdikleri gibi bir performans bekliyor. Okan hoca ikinci yarıya değişikliklerle başladı ve Galatasaray rakibine gücünü hissettirdi. Sağlı sollu gelen sarı-kırmızılılar golü erken buldu. Barış Alper yoktan var etti pozisyonu. Ardından Faslı yıldız Ziyech yine yaptı yapacağını. Her iki golde de kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok. Kalan dakikalarda Alanya'nın 10 kişi kalmasıyla fark daha da açıldı.

GERÇEK YILDIZ ETKİSİ

Dün Galatasaray yıldızlarıyla kazandı.

Golleri atan Barış ve Ziyech ön plana çıktı ancak ligin sonuna yaklaştıkça performansını artıran Mertens, Torreira ve Nelsson'a da değinmek lazım. 36'lık Belçikalı ikinci yarıda sorumluluk aldı. Torreira yine atom karınca gibi sahanın her yerindeydi. Nelsson ise ilk yarıda öyle müdahaleler yaptı ki, maçın gizli kahramanı oldu. Okan Buruk'un yerinde hamleleriyle Galatasaray zor deplasmanı rahat geçti. 7 haftadır yenilmeyen, F.Bahçe deplasmanından bile puanla dönen Alanya'yı devirdi. Kritik derbiye 4 hafta kala F.Bahçe'yi daha zorlu maçlar bekliyor.

Neler olacağını zaman gösterecek...