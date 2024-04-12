Dzeko’nun yükü çok ağır

FENERBAHÇE dünkü maçta rövanş için avantajlı bir sonuç almayı başardı. Yunan ekibinin oyun kurgusu çok belliydi. Artık bu seviyede her takım önde baskı ve çok adamla oynayıp rakibine rahat oyun kurma fırsatı vermiyor. Nitekim önde 5-6 kişiyle alan daraltan Olympiakos, temsilcimizin stoperlerini uzun top oynamaya zorladı, pas hatasında ilk gol geldi. Maalesef Krunic ve Zajc oyun temposuna ayak uyduramadı. Orada baştan Fred, Mert Hakan ya da İsmail'i izleseydik daha iyi netice alınabilirdi. Bu faktörlerin yanında, lig maçlarında geriye çok fazla gelerek stoperlerden kaçan Edin Dzeko'nun aynı taktiği yaptığını gördük. Ancak ligimizde bunu büyük ölçüde kaldıran Boşnak yıldıza dünkü maçta bu yük ağır geldi. Bunun yerine Tadic ve İrfan Can içeriye daha çok top taşımalıydı. İkinci yarıda belli ki İsmail Kartal oyuncularına uyarılarda bulunmuş ancak benzer hatalar devam etti. Zajc ve Krunic'in yerine İsmail ve Fred'in girmesiyle ibre tersine döndü. İsmail hoca bazı oyuncularını dinlendirmek istedi ancak bu o maçlardan biri değildi. Yine de sarı-lacivertlilerin tur için 1 adım önde olduğunu söyleyebiliriz.

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