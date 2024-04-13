Yeni bir sayfa açma zamanı

Sezona Süper Lig hedefiyle başlayan ve kağıt üzerinde iddialı bir kadro kuran Manisa FK'da işler yolunda gitmedi. İstediği sonuçları alamayan ve Play-Off hattının bile uzağında kalan siyah-beyazlılar bir çok kez hoca değişikliğine gitti ancak umduğunu bulamadı. Maalesef bir takımda bu kadar çok kan değişiminin olumlu etki etmesini beklemek çok zor. Güvenli bölgede olsalardı kafalarında sezonu bitirmelerini anlayabilirdik ancak artık hata yapma lüksleri kalmadı. Manisa üst üste puan kayıpları yaşarken, düşme hattındaki takımlar her hafta puan alıyor. Adanaspor 10 kişi kalmasına rağmen lider Eyüp'ü 1-0 yenmişti. Şanlıurfa ise 3 haftada 9 puan alarak bu takımları geride bıraktı. Dün maça kötü başlayan Manisa FK'lı oyuncular bazı şeylerin değişebileceğini gösterdi.

PENALTI GOL OLSA

İki farklı geriye düşmesine rağmen maçı bırakmadı oyuncular. Bireysel yetenekler ve rakip savunmanın hataları Manisa'yi adeta uyandırdı. Topalli'nin füzesi farkı 1'e indirdi, Lima ile kazanılan penaltı gole çevrilse devreye 2-2 ile gidilecekti. İkinci yarıda her şey aslında Manisa'nin istediği gibi gelişti. Hemen ilk dakikalarda gelen gol ve üstüne rakip 10 kişi kalınca siyah-beyazlılar baskısını artırdı ancak olmayınca olmuyor. Alberk'in müthiş golü de ofsayta takıldı. Manisa'nin galibiyet özlemi 4 maça çıktı ancak ben yine de kalan haftalar için umutluyum. Manisa'nın önümüzdeki hafta Altay ile oynayacak olması avantaj. Ardından sezonun bence en kritik maçı Adanaspor deplasmanı var. Manisa'nın bu deplasmanda yenilmemesi gerekiyor. Kadro kalitesi ve mücadele olarak Ege temsilcisi bunu başarabilecek güçte. O maçta alınacak puan ya da puanlar belki sezonu bile bitirebilir. Kulübün, teknik heyetin ve oyuncuların bunun bilincinde olması gerekiyor.