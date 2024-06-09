Finallerin ekol takımı

Dünya futbol tarihinin en tecrübeli ekiplerinden biri olan İspanya, bu turnuvada her zaman olduğu gibi yine iddialı. Bu yıl 17'ncisi düzenlenecek Avrupa Şampiyonası finallerinde 11 kez mücadele eden "Boğalar" turnuvanın en başarılı 2 takımından biri durumunda. 1964, 2008 ve 2012'de kupayı müzesine götüren İspanya, Almanya ile birlikte Avrupa Şampiyonası'nı en çok kazanan takım olarak dikkati çekiyor. 1984'te ikinci olan İspanya, 2020'de yarı final, 1996 ve 2000'de çeyrek final oynadı. 2012 sonrası duraklama dönemine giren İspanyollar 2022-2023 sezonunda UEFA Uluslar Ligi'ni kazanarak eski günlerine dönüş sinyali vermişti. Teknik Direktör Luis de la Fuente'nin takımında Carvajal, Rodri, Morata, Yamal gibi çok sayıda yıldız bulunuyor.



KADRO

Kaleci: Unai Simon (A.Bilbao), David Raya (Arsenal), Alex Remiro (R.Sociedad)



Savunma: Dani Carvajal, Nacho (R.Madrid), Jesus Navas (Sevilla), Robin Le Normand (R.Sociedad), Aymeric Laporte (Al-Nassr), Dani Vivian (A.Bilbao), Alejandro Grimaldo (Leverkusen), Marc Cucurella (Chelsea)



Orta saha: Rodri (Man.City), Martin Zubimendi, Mikel Merino (R.Sociedad), Fabian Ruiz (PSG), Alex Baena (Villarreal), Pedri, Fermin Lopez (Barcelona)



Forvet: Alvaro Morata (A.Madrid), Nico Williams (A.Bilbao), Lamine Yamal, Ferran Torres (Barcelona), Dani Olmo (Leipzig), Joselu (R.Madrid), Mikel Oyarzabal (R.Sociedad), Ayoze Perez (R.Betis)







SON ŞAMPİYON KABUK DEĞİŞTİRDİ

EURO 2020 şampiyonu İtalya Milli Takımı, turnuva tarihinde üçüncü kez mutlu sona ulaşmaya çalışacak. Futbolda turnuva deyince akıllara gelen ilk birkaç ülke arasında yer alan "Gök Mavililer", EURO 2024'te de zirve mücadelesi verecek. Şampiyona tarihinde 2 kez mutlu sona ulaşan İtalya, ikişer kez final ve yarı final oynama başarısı gösterdi. Avrupa şampiyonu olduktan sonra düşüş yaşayan İtalyanlar, son dünya kupasına katılamayarak tüm dünyayı şoke etmişti. Roberto Mancini yönetiminde iyi bir eleme süreci geçiren İtalyanlar yeniden zirveyi hedefliyor.



KADRO

Kaleci: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham)



Savunma: Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Bastoni, Matteo Darmian, Federico Dimarco (Inter), Raoul Bellanova, Alessandro Buongiorno (Torino), Gianluca Mancini (Roma) Orta saha: Nicolo Barella, Davide Frattesi (Inter), Nicolo Fagioli (Juventus), Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini (Roma), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Jorginho (Arsenal)



Forvet: Giacomo Raspadori (Napoli), Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mateo Retegui (Genoa), Mattia Zaccagni (Lazio).



Kaleci: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham) Savunma: Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Bastoni, Matteo Darmian, Federico Dimarco (Inter), Raoul Bellanova, Alessandro Buongiorno (Torino), Gianluca Mancini (Roma)



Orta saha: Nicolo Barella, Davide Frattesi (Inter), Nicolo Fagioli (Juventus), Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini (Roma), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Jorginho (Arsenal)



Forvet: Giacomo Raspadori (Napoli), Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mateo Retegui (Genoa), Mattia Zaccagni (Lazio).



HER TURNUVADA İLK 3'E ADAY

Tecrübeli kadrosuyla son iki Dünya Kupası'nda sırasıyla ikinci ve üçüncü olan Hırvatistan, bu başarısını Avrupa Şampiyonası'na da taşımayı hedefliyor. Doğu Avrupa temsilcisi, turnuvanın en zor gruplarından birinde yer alacak. Hırvatistan 3 şampiyonluğu bulunan İspanya ve 2 kez kupayı kazanan İtalya'nın yanı sıra Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek. Hırvatlar en iyi derecelerini 1996 ve 2008'de çeyrek final oynayarak elde etmişti. Elemelerde Türkiye'nin arkasında kalan Zlatko Dalic'in ekibinde Gvardiol, Modric, Kovacic ve Perisic gibi yıldızlar var.



KADRO

Kaleci: Dominik Livakovic (F.Bahçe), Ivica Ivusic (Pafos), Nediljko Labrovic (Rijeka)



Savunma: Domagoj Vida (AEK), Josip Juranovic (Union Berlin), Josko Gvardiol (Man.City), Borna Sosa (Ajax), Josip Stanisic (Leverkusen), Josip Sutalo (Ajax), Martin Erlic (Sassuolo), Marin Pongracic (Lecce)



Orta saha: Luka Modric (R.Madrid), Mateo Kovacic (Man. City), Marcelo Brozovic (Al-Nassr), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Lovro Majer (Wolfsburg), Luka Ivanusec (Feyenoord), Luka Sucic (Salzburg), Martin Baturina (D.Zagreb)



Forvet: Ivan Perisic (Hajduk Split), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Bruno Petkovic (D.Zagreb), Marko Pjaca (Rijeka), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pasalic (Rijeka)





EN ZOR GRUPTA SÜRPRİZ PEŞİNDE

Dünya futbolunda son yıllarda yükselişe geçen ülkeler arasında yer alan Arnavutluk, EURO 2024'te sürpriz kovalayacak. Elemelerde Polonya ve Çekya'nın yer aldığı E Grubu'nda mücadele eden Arnavutlar önemli bir başarıya imza atarak grubunu lider tamamladı. Brezilyalı teknik adam Sylvinho yönetimindeki takımda Inter'den Kristjan Asllani ve Chelsea oyuncusu Armando Broja en değerli isimler arasında yer alırken, Beşiktaş'ta forma giyen Ernest Muçi ile Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj da turnuvada boy gösterecek.



KADRO

Kaleci: Etrit Berisha (Empoli), Thomas Strakosha (Brentford), Elhan Kastrati (Cittadella), Simon Simoni (E.Frankfurt)



Savunma: Berat Gjimshiti (Atalanta), Elseid Hysaj (Lazio), Ivan Balliu (Rayo Vallecano), Ardian Ismajli (Empoli), Arlind Ajeti (Cluj), Naser Aliji (Voluntari), Mario Mitaj (Lokomotiv Moskova), Enea Mihaj (Famalicao), Marash Kumbulla (Sassuolo)



Orta saha: Amir Abrashi (Grassoppers), Kristjan Asllani (Inter), Nedim Bajrami (Sassuolo), Medon Berisha (Lecce), Klaus Gjasula (Darmstadt), Qazim Laçi (S.Prag), Ernest Muçi (Beşiktaş), Ylber Ramadani (Lecce)



Forvet: Jasir Asani (Gwangju), Armando Broja (Chelsea), Mirlind Daku (R.Kazan), Arber Hoxha (D.Zagreb), Rey Manaj (Sivasspor), Taulant Seferi (Baniyas)





YARIN: C GRUBU