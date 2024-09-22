Günümüz futbolu işte bu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, geçtiğimiz sezonki derbilerde oynanan kötü futbolun izlerini sildi. İki takımın da pozitif futbol oynamaya yönelik duruşları sahaya yansıdı ve geçen sezon saha dışında yaşanan kötü olayları da biraz olsun unutturmuş oldu. Hep öve öve bitiremediğimiz Avrupa'daki akıcı futboldan kesitler izledik açıkçası. İki hoca da rakibini iyi okumuş. Aslında skora aldanmamak gerekir, maç çok dengeli başladı. İki ekip de orta sahayı biraz kolay geçti çünkü oyun planları buna müsaitti. İki teknik direktör de galibiyet hedefiyle çıktı sahaya. Fenerbahçe İsmail-Fred ikilisine, Galatasaray ise Torreira-Sara ikilisine güvendi ve kazanan Okan Buruk oldu. İlk yarıda Fred belki üzerine düşeni yaptı ancak ön alana çok fazla çıkamadı. İsmail ise oyuncu takibi ve paylaşımında sıkıntı yaşadı. Belki gollerde yapacağı bir şey yoktu ancak genel olarak çok aksadı ve ikinci yarıda yerini Amrabat'a bıraktı. Galatasaray'da ise zaten her maç çok iyi işleyen önemli bir parça olan Torreira'nın yanına Sara da eklendi ve bu ikili fark yarattı. Fred'in yapamadığını sarı-kırmızılıların Brezilyalısı yaptı ve yine golünü attı. Hem de ikinci yarıda çok kritik bir dakikada. Şimdi Buruk'un takımı puan farkının açılmış olmasının özgüvenini de taşıyacak. Keyifli bir lig bizleri bekliyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın