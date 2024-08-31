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Takım oyunu etkili oldu ERMAN AZAR

Takım oyunu etkili oldu

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Giriş Tarihi: 31.08.2024, 00:00

Fenerbahçe dün pozitif futbolla rahat galip gelmeyi başardı. Sarı-lacivertliler bu sezon ilk kez üst üste iki maça da aynı 11 ile başladı. Yeni transferlerin takıma tamamen adapte olmasıyla beraber daha iyi ve Avrupa'da da adından söz ettirecek bir Fenerbahçe izleyeceğiz gibi görünüyor. İleri uçta Dzeko ve Tadic gibi yaşlı oyuncular olmasına rağmen çok iyi alan daraltan Fenerbahçe, rakibini adeta kilitledi. Aslında Fatih Tekke gibi kurt bir hocadan ilk yarıda buna çözüm bulmasını beklerdim ancak hiçbir hamle yapmadı. Oyuncularına uzun topla çıkmayı adeta yasaklayan Fatih Tekke, kalesindeki tehlikelere davetiye çıkardı.

DAHA FARKLI OLABILIRDI
Aslında Fenerbahçe gibi tecrübeli ayaklara sahip bir takım ilk yarıyı 3-4 farklı önde kapatabilirdi ancak pozisyonları cömertçe harcadılar. Buna rağmen Tadic'in golü imdada yetişmeseydi ikinci yarı çok daha sıkıntılı geçebilirdi. Ancak rakip yarı alanda takım oyununu çok iyi oynayan sar-lacivertliler, farkı açmayı başardı ve hata yapmadı. Avrupa maçları da başlayınca yedek kulübesindeki yıldızları daha çok göreceğiz. O zaman Mourinho orta saha kurgusunda değişiklikler yapabilir. Bazen Fred, Szymanski ve Tadic gibi oyuncuların da dinlenmesi gerekecek. Bu nedenle gol yollarında daha çabuk form tutmalarında fayda var. Dzeko ve En Nesyri'nin yanı sıra Cenk Tosun da haftalar ilerledikçe kendini daha çok gösterecektir. Ancak orta sahada Amrabat'ın gelişiyle daha baskın bir Fenerbahçe izleyeceğimiz kesin. Fred'in gelişi çok önemli bir katkı sağladı. Savunma tandemi de Djiku'nun sakatlanıp çıkmasına rağmen hiç aksamadı. Sarı-lacivertliler iyi yolda ilerliyor.

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