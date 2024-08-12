Beşiktaş’ta işler yolunda

SÜPER Kupa'da şov yapan Beşiktaş, lige de çok iyi başladı. Bir çok takımın çekindiği bir deplasman olan Samsunspor karşısında kilidi erken açıp sonuca gittiler. Siyah-beyazlılarda değinilecek çok fazla pozitif nokta var. En başta Van Bronckhorst'un yarattığı olumlu havadan bahsetmek lazım. Galatasaray karşısındaki iyi oyun zaten güzel sinyaller vermişti. Ancak Samsunspor deplasmanında oyuncuların aynı motivasyonla oynaması da bir güzel artı yazdı takıma.

NOKTA ATIŞI TRANSFER

Oyunculara gelecek olursak, burada da bahsedilecek çok isim bulunuyor. Yeni transferlerden başlamak gerek. Ciro Immobile zaten kalitesini kanıtlamış dünyaca ünlü bir isim. Aslında kendi ülkesinden başka bir ligde hiç dikiş tutturamamıştı ancak La Liga ve Bundesliga gibi temposu çok yüksek ve forvetlerin de çok fazla oyun içerisinde kaldığı liglerdi bunlar. Ancak oyun mentalitesi anlamında İtalya'ya benzer bir ligde Immobile çok iş yapar. Türkiye de böyle bir lig. Hem de büyük takımda oynuyorsanız, oyunu daha fazla kuran taraf oluyorsunuz. Çakılı forvet konumunda, ceza sahasına çok yakın konumlandığında Immobile çok iyi işler yapıyor. Yani kısacası İtalyan yıldız burada sadece en iyi bildiği işi yapacak. Rafa Silva ile birlikte çok iyi hücum opsiyonları oluşturup arkadaşlarına boş alanlar yarattı. Geçen sene bıraktığı yerden devam edip iyi oyununu sürdüren Semih'in nefis pasında golünü attı Silva. O da gerçekten '10 numara' transfer oldu. Savunmada Paulista maçın yıldızlarındandı. Kaleci Mert ve orta sahada Gedson da çok iyi maç çıkardı. Bu havanın uzun bir süre bozulmayacağı ve Beşiktaş'ın da şampiyonluk yarışında yer alacağını düşünüyorum.