Motivasyon sorunu İzmir’de çözülür

AVRUPA Şampiyonası'nda sınıfı geçen Türkiye, dün yine saç baş yoldurdu. Millilerimizde ben kendimi bildim bileli durum aynı. Evet Galler deplasmanında kapalı ve ikili mücadelelere dayalı bir futbol oynanacağı belliydi. Bir futbol şöleni beklemiyorduk ancak Avrupa'da son 8'e kalmış bir takımdan biraz daha oyuna hakim olması beklenirdi.

Takımda bariz bir motivasyon sorunu vardı. İlk yarıda bir hazırlık maçında bile beklenmeyecek kadar isteksiz ve bol hatalı bir oyun vardı. Bir ara üst üste 3 pas yapamadı millilerimiz. Maçta ortam gerilince bizimkiler de havaya girer gibi oldu. İlk yarının son dakikalarında Avrupa Şampiyonası'ndaki istekli Türkiye'yi izledik. Bu seviyedeki futbolcuların her zaman aynı oyunu oynaması lazım. Galler'in bize karşı ekstra motivasyonlu olacağı belliydi. Daha hazır ve konsantre olmuş bir milli takım izlemeliydik.

Bek oyuncularımız çıkamadı, orta alanı da bir ara tamamen rakibe bıraktık. Yine de yenilmediğimiz için şanslıyız. Pazartesi günü İzmir seyircisi, milli futbolcularımıza güzel bir atmosfer yaşatır. Aranan motivasyon da fazlasıyla yerine gelecektir...

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