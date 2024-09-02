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Van Bronckhorst ve Avrupa futbolu ERMAN AZAR

Van Bronckhorst ve Avrupa futbolu

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Giriş Tarihi: 02.09.2024, 00:00
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonla bu sezon arasında siyahla beyaz kadar fark var. Geçtiğimiz sezon belki çok kötü bir futbol oynamıyordu Beşiktaş ancak beklentilerin çok uzağındaydı. Bu sezon ise doğru hamleler sayesinde pozitif futbola odaklanan bir takım izlemeye başladık. Bunda en büyük pay sahibi teknik direktör Van Bronckhorst. Gelir gelmez olumlu bir hava yaratan Hollandalı teknik adam, oyuncularına sahada ne istediğini çok iyi anlattı. Oyun mantığını değiştiren siyah-beyazlılar, özellikle iç sahada çok dominant bir oyun ortaya koyuyor. Immobile ve Rafa Silva'nın varlığı bile takımı öne taşıyor. Daha dikine oynayarak ciddi tehlike yaratıyorlar. Ancak biraz yorgunluk belirtileri vardı. Dün Sivasspor takımı önce Beşiktaş'ın ritmini bozmaya çalıştı. İlk bölümde başarılı da oldu. Ancak bunalan takım penaltıdan golü yedi. Aslında rakibi iyi kilitlemişlerdi ancak planları tutmadı. Beşiktaş'ın bu sezon şampiyonluk mücadelesi vereceğini söylemiştim. İyi yolda ilerliyorlar. 1-2 transfer daha yapılırsa hem ligde hem de Avrupa'da sonuna kadar gidebilirler.
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