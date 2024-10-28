Hatalardan hiç ders çıkarılmıyor

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum FK'nın artık lige adapte olması lazım. 10 haftanın geride kaldığı ligde oyun olarak sınıfta kaldığı maçlardan birini daha geride bıraktı Ege ekibi. Fenerbahçe maçın mutlak favorisiydi ancak böyle maçlarda biraz da skordan bağımsız konuşmak lazım.

Genelde pozitif futbol oynamaya ve topa hakim olmaya çalışan Bodrum FK'yı bu kez göremedik. Geçtiğimiz hafta sahalarında 1-0 kaybettikleri Rizespor maçından gereken dersler çıkarılmamış.

BASKIYI KALDIRAMADILAR

İsmet Taşdemir'in böyle zorlu bir deplasmanda kontra atak futbolu oynatacağı için Fredy ve Brazao gibi topu ayağında tutabilen oyuncular yerine Samet ve Seferi ile hızlı hücumlar denemesini anlıyorum.

Ancak daha ilk 15-20 dakikada bunu sahaya yansıtamayacaklarını gördük. Belki oyun kurgusu anlamında kenardan müdahale etmiş olabilir ancak bunun da yeterli olmadığı ortada. Savunma ve özellikle de kaleci Sousa, böyle zor bir deplasmana gelirken nasıl bir baskıyla karşılaşacaklarını elbette tahmin ediyordur. Ancak bununla hiç baş edemediler. İlk gol biraz şanssızlık olabilir ancak ikinci golde de yine kaleci Sousa'nın topu uzaklaştıramaması kabul edilebilir bir hata değil. Zaten maç 2-0 olduktan sonra oyuncular da iyice maçtan koptu. İsmet hoca bu dakikadan sonra değişiklikler yaptı ancak takımı canlandıramadı. Her şeye rağmen böyle mağlubiyetlerden de çıkarılacak dersler var elbette. Önümüzdeki hafta Bodrum'un evinde zor bir Alanyaspor sınavı bekliyor.

Umarız Adana ve Hatay maçlarındaki gibi iyi oyunla galibiyetler görürüz.