Eldeki malzeme bu kadar

Beşiktaş'ın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, dün elinden geleni yaptı. Geldiği günden beri yaptığı doğru işlerle takdir toplayan Hollandalı teknik adam, dün de takımını zorlu Ajax deplasmanına iyi hazırlamıştı. Rakibin yüksek temposuna ayak uyduran siyah-beyazlılar, özellikle orta alanda boşluk vermemeye gayret gösterdi. Kartal, rakibine ilk yarıda oyunu geriden kurdurmaya çalıştı ancak zaman zaman düşüşler yaşandı. Bunlardan birinde de Ajax cezayı kesti.

SINIFTA KALANLAR

Orta alanda Musrati'nin yanına Onana hamlesi doğruydu ancak bu oyuncunun kapasitesi sıkıntı yarattı. Geldiği günden beri tartışılan isimlerden biri olan Fransız orta saha, maalesef sınıfı geçemedi. Bek oyuncuları da içeriye çok destek veremedi Beşiktaş'ta. Rafa Silva'nın sola geçmesi, ileride daha dinamik Mustafa ile başlanması da doğru işlerdi. Ancak ikinci yarıda da çok ters bir zamanda kalemizde peş peşe golleri gördük. Hollanda deplasmanında oyun kurgusu doğruydu belki ama sonuç alınamadı. 2-3 farklı geriye düştükten sonra moral olarak da oyunda kalmak zordur.

İYİ SONUÇLAR GELİR

Sonrasında verilen pozisyonlara çok fazla yorum yapmak sağlıklı olmaz. Ancak geride kapatılan ilk yarının ardından orta sahaya Joao Mario hamlesi yapılabilirdi. Yine de siyah-beyazlıları ilk yenilgisinde çok eleştirmemek lazım. Önümüzdeki haftalarda iyi sonuçlar gelmeye başlayacaktır...