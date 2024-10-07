Gereksiz özgüven kaybı

Galatasaray'da derbi galibiyeti sonrası tavan yapan özgüven, alınan sürpriz iki beraberlikler yerle bir oldu. Aslında anlamsız bir kaos yaşanıyor. Süper Lig'de yenilgisiz lidersin, Avrupa'da durumun fena değil ve iyi bir fikstürün var, transferler de başarılı bir şekilde takıma monte edilmiş. Yani kısacası takımda her şey yolunda. Ama sürekli bir sorun yumağı varmış gibi gösteriliyor. Bu durum oyunculara da yansımış durumda. Avrupa'nın büyük liglerinde şampiyonluğa oynayan takımlara baktığımızda hemen hemen hepsi şok mağlubiyetler yaşadı. Barcelona deplasmanda Osasuna'dan 4 yedi, Liverpool evinde N.Forrest'a yenildi, Man. City'nin de iki beraberliği oldu bile. Bu örnekler çoğaltılabilir. Galatasaray ligde 1 beraberlik aldı. Evet 3 farktan dönülmesi şaşırtıcı ama tek sorun güzel futbolun 90 dakikaya yayılamaması. Burada Okan Buruk değişiklikler konusunda ve oyuna müdahale tercihlerinde eleştirilebilir. Yenilen gollerde ufak tefek pozisyon hataları dışında eleştirilebilecek oyuncu bile yok. Sarı-kırmızılı takımın tek ilacı 3 puandı. Bu 3 puan zor da olsa geldi. Mental olarak toparlanma fırsatı bulan oyuncuların milli aradan sonra daha iyi neticeler alacağını düşünüyorum.

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