Seferi planları bozdu

Süper Lig'in temposuna yavaş yavaş alışmaya başlayan Muğla temsilcisi Bodrum FK, son haftalarda göze hoş gelen futbolla galibiyetler almaya başladı. Zorlu Kasımpaşa deplasmanında iyi bir sınav veren yeşil-beyazlılar, ikinci yarıyı 10 kişi oynamasına rağmen iyi bir sonuçla evine döndü.



AKILLI OYNADILAR

Maç başında İsmet Taşdemir hocanın oyun planı çok yerindeydi. Kanatları kullanmayı seven Kasımpaşa'nın orta alanda boşluklar vereceğini düşünen Taşdemir, dikine toplarla tehlike yaratmaya çalıştı. Ancak Rumen golcü Puscas biraz yalnız kaldı. İkinci yarıda gerekli hamlelerin yapılacağını düşünüyorduk ki, ilk yarının son dakikasında Seferi, sorumsuzca bir faul yaparak çift sarı kartla oyun dışında kaldı.



HİÇ GEREK YOKTU

Sarı kartı olduğu halde oyunun tehlikeden uzak bir bölgesinde böyle gereksiz bir faul yapması gerçekten akıl alır gibi değildi. Her şeye rağmen pes etmedi Bodrum FK ve puanı kaptı. İkinci yarıda da hamleler doğru zamanlarda doğru mevkilere yapıldı. Oyuna sonradan dahil olan Üzeyir, Celal, Brazao ve Samet üzerine düşeni yaptı. Çünkü hepsi de hocalarının ne istediğini çok iyi bilen tecrübeli oyuncular.



DAHA İYİ OLACAK

Hem tempoyu istedikleri gibi kontrol ettiler, hem de topa daha çok sahip olmaya çalışarak arkadaşlarını rahatlattılar. Son dakikalarda aslında istedikleri fırsatları da yakaladılar ancak gol gelmedi. Yine de iyi bir sonuç alan Bodrum FK'yı mücadelesinden ötürü kutlamak lazım. Milli aranın ardından daha da iyi bir futbol oynayan Bodrum izleyeceğimizi düşünüyorum.