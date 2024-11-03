Oyun planında sıkıntı var

Beşiktaş dün önemli bir puan kaybı yaşadı. Lider Galatasaray'ın bay geçtiği haftada evinde kazanıp puan farkını kapatması gerekiyordu. Bu mağlubiyet Giovanni van Bronckhorst'a yazar. Sezon başından beri övdüğümüz Hollandalı teknik adam, Kasımpaşa sınavına iyi çalışamamış. Konuk ekip, Galatasaray deplasmanında aldığı puanın şans eseri olmadığını dün kanıtladı. Kasımpaşa'nın çok iyi top tutan ve alan daraltan bir orta sahası var. Beşiktaş bu alanı Gedson ile savunmaya çalıştı ve kısmen başarılı da oldu ancak kanatları verimli kullanamadı. Aslında kanat ağırlıklı hücum yapmayı çalıştıklarını bile sanmıyorum.



KANATLAR ÇALISMADI

Semih ve Muçi çabaladı ancak yeterince yardım gelmedi. Bu oyuncuların yaptığı servisler de içeride amacına ulaşmadı. İlk yarının Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona ermesi genç teknik adam için büyük şanstı aslında ama gerekli taktikleri vermemiş olacak ki, ikinci yarıda aynı hatalar ve yanlış oyun kurgusu devam etti. Nitekim önemli bir pozisyon üretmekte bile zorlanan siyah-beyazlılar kalesinde golü gördü. Maç 1-1 olduktan sonra anında müdahale bekledik ama o da olmadı. Yaklaşık 15 dakika bekledi Van Bronckhorst. Konuk takımın da bu bölümde iştahı kabardı. Bu dakikalarda oyuna müdahale edilmemesi büyük bir hata. Bunların yanında, Rafa Silva ve Joao Mario'nun hücum planında tam olarak rolünün ve mevkiinin ne olduğu da anlaşılamadı. Geçtiğimiz haftalarda uyarı niteliğindeki kayıplar ders olmamış. Bu konularda çok hızlı bir şekilde kendilerini geliştirmeleri gerekecek. Kartal'ı önce Malmö deplasmanı, ardından da Başakşehir deplasmanı bekliyor. Bu oyunla bu maçları kazanması da zor.