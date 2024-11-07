Beşiktaş yavaş ilerliyor

UEFA Avrupa Ligi'nde Fransa ekibi Lyon'u deplasmanda yenerek kendine gelen Beşiktaş, dün de çok zorlansa da Malmö engelini aştı ve çıkışını sürdürdü. Siyah-beyazlılarda bazı sıkıntılar maalesef kronik hale gelmiş. Kasımpaşa yenilgisinden sonra Giovanni van Bronckhorst'u dersine iyi çalışmadığı için eleştirmiştim. Beşiktaş'ın oyun kurgusunda dün de çok değişen bir şey yoktu. Malmö ile Kasımpaşa'nın benzer bir noktası var. İki ekip de orta alanda fazla pas yapan ve topa hakim olmayı seven isimlerden kurulu. İsveç şampiyonu, tecrübeli bir ekip. İlk yarıda da bunu gösterdi. Temsilcimiz ön alan baskısını çok iyi yapsa da konuk ekip çoğu zaman bunu iyi aştı.

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Beşiktaş'ın önemli isimleri Joao Mario ile Rafa Silva'nın pozisyonlarının bile belli olmadığını belirtmiştim Kasımpaşa maçında. Bu belki bir avantaj gibi görünebilir ama topu karşınıza alıp rakibi bekliyorsanız ve topu aldığınızda da hızlı hücumlarla tehlike yaratmaya çalışıyorsanız dezavantaj olabiliyor. Hollandalı teknik adamın hücum organizasyonu sadece topu Silva ile Mario'ya ver ve Semih-Muçi-Gedson'u boşa kaçır şeklinde herhalde. Dün uzun bir süre bunu izledik. Fazla risk almadılar. Oyuncu değişikliklerinden sonra Beşiktaş toparlandı. Nitekim korkulan olmadı ve galibiyeti getiren goller geldi. Böyle maçlar uyarı niteliği taşır. Artık siyah-beyazlıların hem ligde hem de Avrupa'da puan kaybına tahammülü yok. İkinci yarıdaki futbol umut verdi. Bazı oyuncular da iyi performansıyla göz doldurdu. Herhalde bizim gördüğümüz gibi teknik direktör Van Bronckhorst da bunu görmüştür. Joao Mario'nun tecrübesi ortada ancak Ndour ile birlikte bir ilk 11 oyuncusu değil gibi. İlerleyen haftalarda bazı değişiklikler görebiliriz. Her şeye rağmen Beşiktaş oyun olarak ilerleyişini sürdürüyor.