Fener’de herkes işini yaptı

Fenerbahçe Avrupa Ligi'ndeki şanssızlığını zorlu Slavia Prag deplasmanında doğru futbolla sona erdirdi. Öyle tesadüfen alınmış bir galibiyet değildi bu. Kurt teknik direktör Jose Mourinho, yaşanan aksaklıklara rağmen takımını çok iyi yönetti. Böyle maçların atmosferini çok iyi bilen deneyimli teknik adam, altın değerinde 3 puanı takımının hanesine yazdırdı. Sarı-lacivertliler, böyle zorlu bir deplasmanda milli stoper Samet'in hatasında kalesinde golü gördü. Samet, bunun dışında da çok bocaladı başlarda ancak toparlanmayı başardı. İkinci yarıda sarı kartlı oynamasına rağmen çok kritik müdahaleler yaptı ve stresi çok iyi yönetti. Fenerbahçe'de sezon başından beri en çok sıkıntı yaşanan bölge savunma hattı oldu. Mourinho, belki de hiç 3 maç üst üste aynı savunma dörtlüsüyle oynayamadı bu sezon. Ancak Fenerbahçe kadrosunun zenginliğini de çok iyi kullandı. İleride Dzeko ve onun yerine giren En-Nesyri golleriyle takımına hayat verdi. İki gol de çok kritik dakikalarda geldi. Djiku, İsmail ve Szymanski de iyiler arasındaydı. Bu oyuncuların yanı sıra, sonradan girenler de görevini eksiksiz yerine getirdi. Orta alanda Fred gibi bir futbolcu olması takımı çok rahatlatıyor. Brezilyalı yıldız, takımı çok iyi yönlendirdi. Fenerbahçe'de alınan bu kritik galibiyetin önemi ilerleyen haftalarda daha net anlaşılacaktır. Sarı-lacivertliler, ilk 8'i sonuna kadar zorlayacağını bir kez daha kanıtladı.

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