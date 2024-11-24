Kanarya çok fazla zorlanmadı

Milli ara dönüşünde her takım lig maçlarına daha çok asılır. Taraftarlarına güzel futbol izletmek ister. Milli coşkunun yaşandığı Kayseri'de tribünler dün doluydu. Zeminin ve havanın da güzel olmasıyla iki ekip de ortaya iyi bir futbol koydu. Fenerbahçe maça hızlı başladı ve ilk gol tartışmalı bir penaltıyla geldi. Bana göre böyle pozisyonlara kesinlikle penaltı çalınmamalı ancak hakemler teması gördüğü anda penaltıyı veriyor. Futbolda uzun yıllardır 'Bir standart olmalı' diye konuşulur ancak hala bu standardı yakalayamadık Türk futbolunda. Erken gelen gol sonrası Kayseri'nin konsantrasyon sorunları arttı. Oğuz'un savunma arkasına koşuları üst üste tehlikeler yarattı ve genç oyuncu 2 golle farkı açtı. Devre sonunda Kayseri umutlansa da Sarı-lacivertliler kontrollü bir galibiyet aldı.



KRONIK SORUNLAR VAR

Fenerbahçe'de sezon başından beri savunma hattıyla orta alandaki kopukluk dün de kendini zaman zaman gösterdi. Fred saha içinde bol bol arkadaşlarını uyardı. Çıkarken kaptırılan toplar tehlike yarattı. Amrabat'ın gelişiyle orta alan güçlendi ancak savunmada aksamalar oldu. Nitekim yedikleri golde de Djiku bıraksa top Livakovic'te kalacaktı. İkinci yarıda da rakibin maçtaki ilk isabetli şutu gol oldu. Her şeye rağmen disiplin ve kondisyonun arttığı bir Fenerbahçe izledik. Fenerbahçe'nin çok zengin ve rotasyonlu bir kadrosu var. Dün ilk yarıda Kayseri savunmasını Oğuz Aydın çok iyi açtı. Mert Hakan da orta alanı iyi kapatıp doğru hücum organizasyonları yarattı. İki isim de önümüzdeki haftalarda daha çok süre alacaktır. F.Bahçe, Avrupa maçı sonrası Gaziantep'i konuk ettikten sonra Beşiktaş deplasmanına gidecekler. Rotasyonun önemini daha çok göreceğimiz bir dönem olacak.