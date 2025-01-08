Biraz sabır gerekiyor

Beşiktaş zor bir dönemden geçiyor. Siyah-beyazlı takımın içinde bulunduğu durum bir kez daha gösterdi ki sezon başında kadro mühendisliği gerçekten çok önemli. Evet Giovanni van Bronckhorst ile işler pek de yolunda gitmedi ama kadro kurgusunda yapılan yanlışlar da dikkat çekmişti. Nitekim haftalar ilerledikçe bu daha da net bir şekilde görüldü. Beşiktaş'ta aslında hücum hattına baktığımızda önemli ve alternatifi olan gol ayakları olduğunu görüyoruz. Serdar Topraktepe'nin kupa maçına Semih ve Joao Mario ile başlaması yerinde bir karar. Adam adama savunmayı iyi yapan Sivas'a karşı bu iki oyuncu, Rafa Silva ile birlikte sürekli alan değiştirerek kafaları karıştırdı. Atılan golde de bunun etkisi vardı. Ancak golden sonra siyahbeyazlılarda anlamsız bir düşüş oldu.

İDEAL BİR İLK 11'İ YOK

Bu seviyede futbolcuların yarım saatte yorulmuş olması mümkün değil. Ne yapacağını tam olarak bilmeyen, yardımlaşmayan bir orta saha gördük. Burada da sezonun ortası gelmesine rağmen birbiriyle oynamaya alışkın olmayan isimler olmasının etkisi var. Kartal'ın artık ideal bir 11 oluşturması da lazım. Sorunları aşmaya çalışan Beşiktaş'ta yeni yönetim, teknik direktör, yeni şans bulan oyuncular ve yeni bir oyun kurgusu konularında sabır gerekli. Bu takım biraz daha zaman geçince daha iyi olacaktır. Bunun sinyallerini dün verdiler.