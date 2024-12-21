Rakibe göre oyun planı

Fenerbahçe dün Eyüpspor karşısında oldukça çok değerli 2 puan bıraktı. Ancak bu kayıptan ziyade, ilerisi için hiç umut vermeyen oyun taraftarları daha çok kızdırmıştır. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, tıpkı Göztepe gibi günümüz futbolunun gerekliliklerini yerine getirmeye çalışıyor. Arda Turan'ın öğrencileri her maç pozitif futbol oynamaya çalışıyor. Ev sahibi ekibin böyle oynayacağı belliydi. Fenerbahçe ile ilgili önceki hafta övdüğümüz özellikleri bu hafta özellikle ilk yarıda pek göremedik. Rakibine topu çok fazla veren sarı-lacivertliler orta alanı iyi kapatamadı ve maçın temposunu da ayarlamakta zorlandı. Kostic haricinde İrfan Can, Tadic ve Szymanski'nin daha çok oyun kurması gerekirdi. Ancak bu 3 oyuncu da topla fazla buluşamadı. Rakip takımın orta sahasına formül üretemediler. Kötü oynanan ilk yarının sonlarında atılan gol sarı-lacivertlilerin imdadına yetişti.

MÜDAHALEDE GECİKTİ

Son haftalarda Jose Mourinho'ya oyuna müdahaleleri konusunda hakkını vermiştik. Ancak dün biraz gecikti tecrübeli teknik adam. 60'tan sonra yorulan rakibi karşısında değişikliğe daha çabuk gitmeliydi. Değişiklikler gecikince aldığı risk de fazla oldu Mourinho'nun. İkinci yarının başında Amrabat stopere, Kostic sol açığa çekilebilirdi. Tadic'in yerine de Saint-Maximin değişikliğiyle başlanabilirdi. Tempoyu artırtacak bu isimlerle En-Nesyri daha etkili olabilirdi. Fenerbahçe iç sahadaki oyununu deplasmanlara taşıyamazsa ileride daha çok sıkıntı yaşar.