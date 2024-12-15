Ligde ideal oyun planı

Fenerbahçe dün Başakşehir'i evinde iyi bir futbolla mağlup ederek kara bulutları dağıttı. Son haftalarda sarı-lacivertlilerde en çok eleştirilen noktaların düzelmeye başladığını gördük. Takımın hücum planlarının çeşitliliği bu maçta arttı. Bence bu en önemli artı oldu. İrfan Can gibi etkili bir ismin de bunda faydası var. Geçtiğimiz sezon kaldığı yerden devam eden Dzeko geriye gelerek savunmayı peşinden sürükledi.

Teknik direktör Jose Mourinho da hem maça doğru planla başladı, hem de doğru zamanda yerinde hamleler geldi.

KENDİLERİNİ BULDULAR

Bir takımda iyi işleyen parçaların tabii ki değiştirilmemesi lazım. Hatta üstüne eklemeler yapılmalı. Amrabat dün orta sahada rakibin sert oyuncuları karşısında zaman zaman zorlandı. Crespo'nun Fred'e uyguladığı markaj da ilk dakikalarda Kanarya'yı zorladı ancak kurt hoca Mourinho belki de bunu bekliyordu. Szymanski ve İrfan Can ile oyunu kurunca rakip geriye çekilmeye başladı. İlk yarının son bölümünde Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan sadece izlemekle yetinince Fenerbahçe tehlikeli ataklarından birinde golü buldu. Dzeko'nun usta işi golü ve rakibin 10 kişi kalması, takımı daha da rahatlattı. İkinci yarıda ilk tehlikede kalesinde golü görmeleri sonrasında da Mourinho'nun zaman kaybetmeden üst üste hamleler yapması da doğruydu. Bu gibi maçlarda son dakikalara beraberlikle giren takımların direnci çok artabiliyor. En-Nesyri de dün kendini buldu diyebiliriz.

Bir sonraki lig maçında Dzeko ile birlikte ilk 11'de bile başlayabilir. Sarı-lacivertlilerin bence bundan sonra rakip kim olursa olsun ligdeki ideal oyun planı bu olmalı. Önümüzdeki zorlu fikstürde bu baskın oyun anlayışı Fenerbahçe'nin işini çok kolaylaştırabilir.