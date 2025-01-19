Mourinho gereksiz risk aldı

Fenerbahçe dün ligin son sırasındaki Adana Demirspor karşısında zor da olsa galip gelerek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya indirdi. Ancak ilk yarısı hazırlık maçı havasında geçen karşılaşmada Jose Mourinho'nun gereksiz denemeleri de biraz risk yarattı. Artık ligde özellikle deplasmanlarda rakibin direnç göstermesiyle her maç zora girebiliyor.

ÜÇLÜ SAVUNMA TUTMADI

Adana ekibinin maçı kendi yarı sahasında kabulleneceği belli gibiydi. Nitekim öyle de oldu. Ancak Mourinho gereksiz bir şekilde üçlü savunmayla başladı. Djiku, Mert Müldür ve Levent üçlüsü hiç ileriye çıkmayınca belki pozisyon vermedi sarı-lacivertliler ancak kanatlarda Kostic ve Oğuz'un etkisiz kalması nedeniyle net gol pozisyonu da yakalamakta zorlandı. Cılız bir iki pozisyon dışında sadece En-Nesyri'nin direkten dönen bir şutu vardı. 5

DAKİKADA DAĞITTILAR

İkinci yarıda Osayi-Samuel hücuma hareketlilik getirdi. Baskıyı kuran Kanarya, rakip 10 kişi kaldıktan sonra usta ayağı Tadic'in oyuna girmesiyle golleri buldu. En-Nesyri bu kez yakaladığı fırsatları değerlendirdi. Yusuf Barasi'nin gereksiz hareketiyle 10 kişi kalan Adana Demir, daha fazla baskıyı kaldıramadı ve goller arka arkaya geldi. Aslında Portekizli teknik adamın rotasyon hamleleri yerindeydi ancak farklı bir taktikle sahaya çıkması gereksizdi. Bence tam tersi olmalıydı dünkü senaryoda. Başta baskılı başlayıp galibiyeti cebine koyduktan sonra bu hamleler gelebilirdi. Sarı-lacivertlileri önümüzdeki haftalarda yorucu bir süreç ve daha zorlu maçlar bekliyor. Yeni süre almaya başlayan oyuncuların formunu koruması çok önemli.