Kupaya değer verilmeli

Kasımpaşa-Fenerbahçe maçına ev sahibi ekip 19 yaş altı takımıyla çıktığı için bir değerlendirme yapmak çok mümkün değil. Gençleri ve maça giden taraftarları alkışlıyoruz ama başlıkta da belirttiğim gibi bu kupaya değer vermek gerekiyor. Ziraat Türkiye Kupası, Türk futbolunun olmazsa olmaz bir değeri. Takımlar ve taraftarlar için çok şey ifade ediyor. Kupayı müzesine götüren takım prestij sahibi olurken, Avrupa bileti alıyor ve Türkiye'nin Süper Kupasını kazanmak için de mücadele etme hakkı kazanıyor.

BİR ÇOK ANLAMI VAR

Bu kupa bazen sezonu kötü geçiren takımlar için yeni bir hedef, ligde kendini gösterme şansı bulamayan oyuncular için bir vitrin, ligden Avrupa bileti alması zor olan çok sayıda Anadolu kulübü için ise bu hayallerini yaşatma fırsatı sunuyor. Bunların yanı sıra, ortada çok büyük bir emek de var. Atv ve A Spor bu kupayı yıllardır destekliyor ve milyonlarca izleyiciyle buluşturuyor. Statlarda çalışan binlerce görevli de cabası. Kasımpaşa Gençlerbirliği'ni eledi, üstüne kupaya katılmama kararı aldı. Federasyonun ricasıyla bu kararından vazgeçti. Madem böyle yapacaktınız, önceki turda da bunu belirtebilirdiniz. Kupanın marka değeri de zedelenmemiş olur. Yine de mücadelelerinden ötürü iki ekibi de kutlarım. Fenerbahçe antrenman yaptı, Kasımpaşalı gençler de tecrübe kazandı...