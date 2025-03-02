Usta ayaklar böyle istedi

Beşiktaş dün evinde Kayserispor karşısında zorlansa da galip gelmeyi başardı. Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Solskjaer, takım oyununu geliştirmeyi sürdürüyor. Eksik gördüğü noktaları düzeltmeye başlayan tecrübeli teknik adam, bunun meyvelerini 4-5 maçtır alıyor. Artık merkezi iyi kapatan takım, rakibine kolay fırsat vermiyor. Kayserispor gibi artık her maç puan alması gereken bir takım karşısında maça olması gerektiği gibi başladılar. Pozisyona girmekte zorlansalar da sabırlı oynamak, Solskjaer'in dikkat çektiği noktalardan biriydi ve bunu başardıklarını gördük. Rafa Silva, Joao Mario, Masuaku ve Chamberlain'in yükselen performansı sürüyor. Atılan golde tek toplarla çıkan usta isimlerin rolü büyük.

CHAMBERLAIN FAKTÖRÜ

Futbolda gerçekten bazı oyuncuların bazı hocalarla yıldızı barışmıyor. Arsenal ve Liverpool'da çok uzun yıllar barınmak zaten kolay iş değildir. Chamberlain, Beşiktaş'a geldiğinde benim beklentim çok daha fazlaydı ama kendini bulması biraz zaman aldı. Fenerbahçe derbisinde oyuna sonradan girip maçın yıldızı olmuştu. Solskjaer'in gelişiyle kendisinde ciddi bir silkelenme söz konusu. Dün de ilk yarıda orta alanı Gedson ile birlikte çok iyi kapattı. Ama henüz 90 dakikayı kaldıramıyor.

IMMOBILE'YE UYGUN DEĞİL

Siyah-beyazlıların İtalyan golcüsü Ciro Immobile, yeni oyun tarzına alışmakta zorlanabilir. Bunun bir benzerini Dortmund'a transfer olduğunda da yaşamıştı tecrübeli golcü. Kapanan takımlara karşı yerleşik hücumlarda kilidi çok iyi açan Immobile, hızlı oyunlarda yorulup pozisyona girmekte zorlanıyor. Yine de zaman zaman kendini gösterdi, üstüne bir de asist yaptı. Solskjaer onu tam zamanında oyundan aldı. İlerleyen haftalarda ona daha çok ihtiyaç olacak.