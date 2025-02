Kanarya her kulvarda ciddi

Fenerbahçe, Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun gelişiyle her kulvarda çok disiplinli bir takım oldu. Sürekli yaptığı ilginç açıklamalarla gündemde kalmayı seven bir tarzı olan deneyimli teknik adamın bu huyu çok eleştirilse de, futbol bilgisi ve birikimi tartışmaya kapalı. Mourinho, geldiği günden bu yana takıma büyük bir kimlik kazandırdı.

En büyük farkı, takımdaki oyuncuların her birinden maksimum verim alabilmesi. Zaman zaman bazı tercihleri tartışılan kurt hoca, havayı anında değiştirebiliyor. Bir kere her kupayı gerçekten isteyen bir teknik adam olması ve bunu takıma yansıtması çok önemli. Oyuncular da Mourinho gibi bir teknik adam olunca haliyle her maçı ciddiye alıyor. Geçtiğimiz aylarda da belirtmiştim, bu derin kadronun faydası ilerleyen haftalarda çok daha net görülecek.

ANDERSON TALİSCA FAKTÖRÜ

Devre arasında yapılan transferlerden en faydalısı bu yoklukta ilaç gibi gelen Milan Skriniar ve hücum organizasyonlarına pozitif katkı sağlayan Anderson Talisca. Bu çok kariyerli iki oyuncu sezon başında gelseydi, şimdi çok daha farklı bir puan durumu olabilirdi Süper Lig'de.

Talisca'yı hemen hazrlayan Mourinho'dan aslında derbide de kendisine ilk 11'de şans vermesini bekliyordum ancak orada Dzeko'nun derin koşularından ve oyun kurmasından faydalanmak istemişti. Yine de dün bir kez daha hazır olduğunu gösteren Brezilyalı yıldız, önümüzdeki haftalara damga vuracak gibi görünüyor.

CENK TOSUN'U RESMEN UNUTTU

Mourinho'ya küçük bir eleştirim ise oyuncu değişikliği tercihlerinde olacak. Galibiyet önemliydi ama goller erken geldikten sonra en azından ikinci yarının başında rotasyon hamleleri gelebilirdi. Ancak burada da Çağlar, Tadic ve Kostic gibi hamleler geldi. Bunun yerine Cenk Tosun ve Burak Kapacak oyuna alınabilirdi. Bu oyuncuların Tadic ve Kostic'ten daha çok oynamaya ve morale ihtiyacı var.